Вертолет санавиации спас жизни 9 человек за два дня

В большинстве случаев забирали пациентов из Ленинградской области.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщили в Национальной службе санитарной авиации. Вертолеты летали за девятью пациентами в четверг и пятницу. Помощь понадобилась трем жителям Кингисеппа: у мужчины диагностировали инфаркт, у мальчика ушиб головного мозга, а у женщины – кровоизлияние.

Из Тихвина забирали человек с инфарктом, а по маршруту Подпорожье-Тихвин-Национальный Медицинский исследовательский центр имени Алмазова отправили двух пациентов. Также вертолет санавиации летал в Кириши, Волхов и Лугу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что санавиация за день трижды вылетала в Ленобласть за пострадавшими.