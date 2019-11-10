Домашнего кота сняли с высокого дерева на Ленинском

Малыш мяучил и не мог спуститься самостоятельно.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем рассказали сотрудники «Кошкиспаса» в социальной сети «Вконтакте». Экспертов вызвали на Ленинский проспект – местные жители сообщили, что кот залез на высокое дерево и не мог слезть самостоятельно. Он бы так и сидел там, если бы не добровольцы. Очевидцы отметили, что кот не похож на уличного – возможно, хозяин все это время думал, что малыш пропал.

«Котик не очень похож на бездомного. Если вдруг кто будет искать, выпустили в подвал дома 162»,

— говорится в комментариях.

Также сотрудники «Кошкиспаса» отметили, что в таких случаях можно обращаться в МЧС. Пожарные обычно соглашаются помочь бедным котам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота. Сотрудницы Шереметьево заявили, что Виктора нужно перевозить в багажном отделении, так как он весит девять килограмм.