Ученые: мальчики и девочки имеют одинаковые способности к математике

И девочки и мальчики хорошо справляются с математикой. Фото: Pixabay

И девочки и мальчики хорошо справляются с математикой. Фото: Pixabay

Эксперты опровергли популярный миф. Они убеждены, что люди любого пола могут быть успешны в математике.

Американские ученые провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале Science of Learning. Они собрали девочек и мальчиков в возрасте от 3 до 10 лет. Добровольцам включили обучающее видео, а эксперты в этот момент измеряли активность мозга. Проанализировав полученные данным, ученые пришли к выводу, что нет гендерных различий в математических способностях. И девочки, и мальчики могут решать сложные задачки и справляться с ними одинаково хорошо.

Эксперты выразили надежду, что разрушенный стереотип поможет детям чувствовать себя увереннее. Возможно, больше девочек, прочитав исследование, рискнуть связать свою жизнь с «неженским» занятием.

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