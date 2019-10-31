Ученые выяснили наиболее опасный возраст у мужчин и женщин

Финские и американские ученые провели исследование и определили, в каком возрасте мужчины и женщины должны начать особенно внимательно относиться к своему организму.

Ученые выяснили, что наиболее опасный возраст у мужчин и женщин различается. Для этого специалисты исследовали несколько тысяч медицинских историй пациентов.

По данным авторов научного проекта из Хельсинского университета и Техасского Центра здоровья, опасный возраст у мужчин начинается после того, как им исполнится сорок лет. После сорока лет им следует начать внимательно прислушиваться к свему организму. При этом у женщин этот возраст начинается после тридцати лет.

Этот возраст является опасным из-за повышенной вероятности возникновения инсультов и инфарктов, а также других серьезных заболеваний, к примеру — онкологических. Спровоцировать развитие опасных болезней могут курение, злоупотребление алкогольными напитками и вредной пищей, а также стресс и недосыпы.

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