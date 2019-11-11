В Израиле впервые проведут дни Санкт-Петербурга

В семи израильских городах состоятся дни Петербурга. Они пройдут в период с 11 по 15 ноября, сообщает комитет по внешним связям города.

Впервые в Израиле пройдут дни Петербурга в следующих городах: Тель-Авив, Хайфа, Иерусалим, Ашдод, Ашкелон, Ришон ле-Цион и Нетания. Центральным событием станет церемония закладки первого камня в основание памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник появится в Иерусалиме.

В мероприятиях примет участие делегация Петербурга, во главе которой прибудет вице-губернатор Владимир Княгинин. Церемония закладки камня памятника «Свеча памяти» состоится 12 ноября.

Также в рамках деловой программы состоится бизнес-форум «Петербург — Израиль», в ходе которого предприятия обеих сторон должны подписать соглашения о сотрудничестве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Генконсульство Израиля снова заработает в Петербурге.