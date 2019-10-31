Генконсульство Израиля снова заработает в Петербурге

Генконсульство Израиля снова заработает в Петербурге
Флаг Израиля. Фото: pixabay

Оно откроет свои двери уже 1 ноября не только в Северной столице, но и во всей России.

Дипломатические представительства Израиля в России начнут работать 1 ноября, говорится в социальной сети «Вконтакте» в сообществе генконсульства. Они закрылись по всей стране 30 октября из-за причин экономического характера. Теперь нет препятствий для того, чтобы продолжать свое функционирование. Они будут открыты в нормальном режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что израильские консульства и посольства прекратили работу из-за забастовки. Минфин нарушил ранее согласованные договоренности и обязал посланников государства Израиль, работающих заграницей, в одностороннем порядке выполнять новые указания, которые противоречат и нарушают прежний порядок, который складывался в течение десятилетия.

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