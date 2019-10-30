Израильские консульства и посольства прекратили работу из-за забастовки

Израильские консульства и посольства прекратили работу из-за забастовки
Иерусалим, столица Израиля. Фото: Pixabay

Все дипломатические представительства Израиля временно остановили работу из-за того, что МИД и Минфин не смогли договориться.

Конфликт между израильскими Министерство иностранных дел и Министерством финансов привел к тому, что все диппредставительства страны 30 октября временно закрылись, эту информацию разместили на официальном сайте МИДа.

В сообщении сказано, что Минфин нарушил ранее согласованные договоренности и обязал посланников государства Израиль, работающих заграницей, в одностороннем порядке выполнять новые указания, которые противоречат и нарушают прежний порядок, который складывался в течение десятилетия. Поэтому, согласно размещенной информации, руководство МИД приняло решение закрыть все представительства.

Кроме того, в ведомстве отметили, что правила, введенные Минфином нарушают функционирование института в частности и страны в целом.

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Израильские консульства и посольства прекратили работу из-за забастовки
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