Израильские консульства и посольства прекратили работу из-за забастовки

Все дипломатические представительства Израиля временно остановили работу из-за того, что МИД и Минфин не смогли договориться.

Конфликт между израильскими Министерство иностранных дел и Министерством финансов привел к тому, что все диппредставительства страны 30 октября временно закрылись, эту информацию разместили на официальном сайте МИДа.

В сообщении сказано, что Минфин нарушил ранее согласованные договоренности и обязал посланников государства Израиль, работающих заграницей, в одностороннем порядке выполнять новые указания, которые противоречат и нарушают прежний порядок, который складывался в течение десятилетия. Поэтому, согласно размещенной информации, руководство МИД приняло решение закрыть все представительства.

Кроме того, в ведомстве отметили, что правила, введенные Минфином нарушают функционирование института в частности и страны в целом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что каждый второй школьник испытывает на себе агрессию.