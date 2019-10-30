Каждый второй школьник жалуется на агрессию

Агрессия бывает направлена и на учителей. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Агрессия бывает направлена и на учителей. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Притом больше 15% школьников, ставших жертвами травли, не станут никому об этом рассказывать. Чаще всего школьники нетерпимы ко внешности, одежде и национальности.

Недавнее социологическое исследование под названием «Российские школьники: политические, сексуальные и карьерные предпочтения», которое проведено «Михалков и Партнеры. Аналитика», показало, что каждый второй из респондентов (51%) становится жертвой школьной агрессии.

Эта агрессия прежде все психологическая, о ней заявили 30% опрошенных, а не физическая (26,5%) — драки, толчки, побои. Притом агрессивное поведение может быть направлено и на учителей со стороны школьников — 22% случаев.

В ходе исследования опросили подростков в возрасте от десяти до восемнадцати лет, сообщает РБК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Вячеслав Макаров снова призывает не «телебонить» российскую обстановку.