Каждый второй школьник жалуется на агрессию

Притом больше 15% школьников, ставших жертвами травли, не станут никому об этом рассказывать. Чаще всего школьники нетерпимы ко внешности, одежде и национальности.
Недавнее социологическое исследование под названием «Российские школьники: политические, сексуальные и карьерные предпочтения», которое проведено «Михалков и Партнеры. Аналитика», показало, что каждый второй из респондентов (51%) становится жертвой школьной агрессии.
Эта агрессия прежде все психологическая, о ней заявили 30% опрошенных, а не физическая (26,5%) — драки, толчки, побои. Притом агрессивное поведение может быть направлено и на учителей со стороны школьников — 22% случаев.
В ходе исследования опросили подростков в возрасте от десяти до восемнадцати лет, сообщает РБК.
Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Вячеслав Макаров снова призывает не «телебонить» российскую обстановку.