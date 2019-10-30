Вячеслав Макаров снова призывает «не телебонить» российскую обстановку

Вячеслав Макаров снова призывает &#171;не телебонить&#187; российскую обстановку
Политик считает важным единство народа в стране. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На заседании в Мариинском дворце обсудили приближающийся праздник — День народного единства.

Спикер парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров высказался на сегодняшней встрече, что Россия — страна великая, а люди, живущие на ее территории должны помнить свою историю.

Кроме того, член партии «Единая Россия» отметил, что особенно важно единство, а допускать ситуацию, когда «телебонят» обстановку в стране. Такие мысли были высказаны в связи с наступающим всероссийским праздником — Днем народного единства.

Немногим ранее пресс-службе Макарова пришлось объяснить общественности значение слова «телебонить» после его фразы по отношению к митингующей оппозиции, которая, по его словам, на митингах «колыхает и телебонит то, что трогать нельзя».

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Петербурге почтят память репрессированных в советское время.

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