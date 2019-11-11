Александра Пахмутова отметила 90-летие

Александра Пахмутова отметила 90-летие
Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с 90-летием. Фото: kremlin.ru

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к известным советским песням Александра Пахмутова отметила юбилей 9 ноября. Ей исполнилось 90 лет.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. Еще в детстве она начала играть на фортепиано и написала свою первую музыку. В 27 лет она выпустилась из Московской консерватории, где получила музыкальное образование. Вместе со своим супругом поэтом-песенником Николаем Добронравовым они создали несколько десятков произведений, среди которых известные «Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща» и многие другие. Также Пахмутова стала автором мелодии, прозвучавшей на закрытии Олимпиады в 1980 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, как Путин будет отмечать свой день рождения.

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