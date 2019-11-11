В лесу Всеволожска нашли тайник с килограммом психотропов

В лесополосе на территории Всеволожского района Ленобласти обнаружили тайник-закладку с психотропными веществами. Полиция разыскивает причастных к его организации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию поступила информация от коллег из Волгоградской области. Правоохранители сообщили о предположительном месте тайника с наркотиками.

Сотрудники полиции выехали на место. Сверток с психотропами был обнаружен в лесном массиве в 600 метрах от Центральной улицы Всеволожска за озером Долгое.

В свертке находились наркотики массой 1 кг 227 гр. Запрещенные вещества были изъяты и направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одной из квартир Петербурга нашли средства для расфасовки наркотиков. У хозяина жилья при обысках обнаружили 152,4 гр запрещенных веществ.