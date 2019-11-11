Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Коммунаре

Велосипедиста сбили на Железнодорожной улице. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Велосипедиста сбили на Железнодорожной улице. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. Мужчина погиб под колесами грузового автомобиля Scania с полуприцепом.

По предварительной информации, около 7:35 утра 11 ноября грузовик ехал по улице Железнодорожной в городе Коммунаре. Велосипедист двигался в попутном направлении по краю проезжей части. Наезд произошел около дома 2B.

«В результате ДТП велосипедист, неустановленный мужчина на вид около 50 лет, скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи», — рассказали в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем Scania находился мужчина 1960 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием двух фур. Большегрузы столкнулись на трассе «Вологда — Новая Ладога».