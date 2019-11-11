Шнуров допустил смену солиста в группе «Ленинград»

Шнуров допустил смену солиста в группе &#171;Ленинград&#187;
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Музыкант и солист петербургской группы «Ленинград» Сергей Шнуров не исключает возможность восстановления группы с условным названием «Ленинград-2». Также Сергей Шнуров может стать режиссером группы, в то время как солистом станет другой человек.

Шнуров рассказал об этом в интервью программы «Просто о сложном». По его словам, идея о замене солиста «Ленинграда» уже звучала. Музыкант выразил готовность руководить этим человеком в качестве режиссера.

Также он не исключил, что участники распускающейся группы смогут создать новый проект с условным названием «Ленинград-2». Он отметил, что будет счастлив, если это получится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров заверил, что музыканты «Ленинграда» обрадовались роспуску группы.

ленинград сергей шнуров
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