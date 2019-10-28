Шнуров заверил, что музыканты «Ленинграда» обрадовались роспуску группы

Он отметил, что участники коллектива расценивают конец выступлений как выход на пенсию.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Обо всем сообщает РИА Новости. Сергей Шнуров в своем интервью подчеркнул, что не чувствует на себе груза ответственности за принятое решение, так как им остались все довольны. Музыканты радуются «выходу на пенсию», а также собираются петь на корпоративах, если будут соответствующие предложения. Шнуров пока не знает, будет ли он работать над новым музыкальным проектов. Сейчас – точно нет таких планов.

Напоминаем, что сейчас «Ленинград» находится в масштабном туре по городам России. После этого коллектив перестанет существовать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров признался, что пытался списать у Шойгу на Географическом диктанте. Смекалкой отличился не только музыкант, но и спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов.