Шнуров заверил, что музыканты «Ленинграда» обрадовались роспуску группы

Шнуров заверил, что музыканты &#171;Ленинграда&#187; обрадовались роспуску группы
Фото: https://www.instagram.com/shnurovs/

Он отметил, что участники коллектива расценивают конец выступлений как выход на пенсию.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Обо всем сообщает РИА Новости. Сергей Шнуров в своем интервью подчеркнул, что не чувствует на себе груза ответственности за принятое решение, так как им остались все довольны. Музыканты радуются «выходу на пенсию», а также собираются петь на корпоративах, если будут соответствующие предложения. Шнуров пока не знает, будет ли он работать над новым музыкальным проектов. Сейчас – точно нет таких планов.

Напоминаем, что сейчас «Ленинград» находится в масштабном туре по городам России. После этого коллектив перестанет существовать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров признался, что пытался списать у Шойгу на Географическом диктанте. Смекалкой отличился не только музыкант, но и спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов.

ленинград сергей шнуров
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