СК возбудил дело об убийстве после падения женщины из окна многоэтажки в Москве

Мать с двумя детьми выпала из окна жилого дома на северо-востоке Москвы. Следователи возбудили уголовное дело.

Все произошло сегодня утром, 11 ноября, в Бабушкинском районе. С женщиной были малолетние дети. Как сообщает ТАСС, согласно данным Главного следственного управления СК РФ по столице, дело возбудили по статье убийства.

Напомним, что трагедия случилась возле одной из многоэтажек по улице Чичерина. Один из детей выжил. 6-летнего мальчика госпитализировали в ближайшую больницу, сейчас ему оказывается необходимая помощь.

В настоящее время на месте работают все службы. Устанавливаются родственники погибших и допрашиваются очевидцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что женщина и двое детей выпали из окна девятого этажа. Устанавливаются все обстоятельства страшного происшествия.