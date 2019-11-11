Россияне все чаще отказываются от овощей в пользу крупы

Россияне все чаще отказываются от овощей в пользу крупы
Сейчас средняя цена на огурцы и помидоры составляет 91 и 98 рублей соответственно, а на крупы - 49 рублей. Фото: pixabay

Жители России стали реже покупать свежие овощи из-за роста цен. Взамен они покупают крупу.

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на исследование компании Gfk, продажи овощей в этом году, в зависимости о их вида, сократились на 1,4-12,3% из-за роста цен. В этом году россияне купили на 4,8% меньше овощей. А рост цен за последние пять лет на свежие овощи достигнул 22%.

На фоне этого выросли продажи круп — за последний год они поднялись на 1,3% и на 9,1% в деньгах. Сейчас средняя цена на огурцы и помидоры составляет 91 и 98 рублей соответственно, а на крупы — 49 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Пятерочка» накормит животных непроданными продуктами.

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