В Минздраве назвали округ, жители которого пьют больше всех в России

Самым «пьяным» российским округом является Дальневосточный федеральный округ, а наоборот, самым «трезвым» — Северо-Кавказский.

Об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Олег Салагай в своем канале в Telegram. Он написал, что самое высокое потребление алкогольных напитков наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, а самое низкое — в Северо-Кавказском.

Также он прокомментировал данные Организации экономического развития и сотрудничества, в соответствии с которыми Россия занимает седьмое место в рейтинге самых «пьющих» стран. Он отметил, что если бы доклад основывался на данных 2018 года, а не 2017-го, то Россия бы не попала в этот список.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия оказалась в десятке самых «пьющих» стран мира.