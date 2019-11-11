В Пулково в зоне «Прибытие» проведут ремонт

Пассажиров петербургского аэропорта «Пулково» предупреждают о временных неудобствах из-за дорожного ремонта на въезде в зону «Прибытие».

Как сообщили в «Пулково», дорожники будут проводить ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия в период с 11 по 15 ноября. Асфальт будут менять на въезде в зону «Прибытие» возле централизованного пассажирского терминала.

Руководство воздушной гавани просит пассажиров учитывать факт проведения работ и выезжать в аэропорт заранее. Также аэропорт приносит свои извинения за неудобства.

Добавим, что в прошлом году аэропорт обслужит более 18 млн пассажиров, что на 12,4% превышает показатели 2017 года. На внутренних линиях в прошлом году пассажиропоток вырос на 10,8% до 11 млн пассажиров, а на международных линиях — на 14,9% до 7 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проверка таксистов поставила подъезд к Пулково в пробки.