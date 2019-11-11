До конца года КИО Петербурга выкупит 17 социальных объектов

До конца года КИО Петербурга выкупит 17 социальных объектов
Кроме только что утвержденных, КИО должен приобрести еще 42 социальных объекта, среди которых 23 детских сада, 4 здания общеобразовательных школ и 15 объектов здравоохранения. Фото: pixabay.com

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга планирует приобрести до конца 2019 года 17 дополнительных объектов кроме необходимых 42.

Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, в понедельник, 11 ноября, губернатор Александр Беглов совместно с членами Правительства Петербурга утвердили список новых приобретаемых объектов социальной инфраструктуры.

В перечень вошли: один объект здравоохранения, три плоскостных сооружения игровых площадок, детский сад, пять дорог и два объекта под многофункциональный центр в Приморском районе Санкт-Петербурга. Кроме того, по решению КГИОПа город выкупит «Постоялый двор Ф. Н Слепушкина» на Славянской улице, который затем передадут музею «Невская застава».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о предложении, внесенном Комитетом имущественных отношений, проводить ярмарки на городских мероприятиях.

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