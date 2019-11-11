До конца года КИО Петербурга выкупит 17 социальных объектов

Кроме только что утвержденных, КИО должен приобрести еще 42 социальных объекта, среди которых 23 детских сада, 4 здания общеобразовательных школ и 15 объектов здравоохранения. Фото: pixabay.com

Кроме только что утвержденных, КИО должен приобрести еще 42 социальных объекта, среди которых 23 детских сада, 4 здания общеобразовательных школ и 15 объектов здравоохранения. Фото: pixabay.com

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга планирует приобрести до конца 2019 года 17 дополнительных объектов кроме необходимых 42.

Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, в понедельник, 11 ноября, губернатор Александр Беглов совместно с членами Правительства Петербурга утвердили список новых приобретаемых объектов социальной инфраструктуры.

В перечень вошли: один объект здравоохранения, три плоскостных сооружения игровых площадок, детский сад, пять дорог и два объекта под многофункциональный центр в Приморском районе Санкт-Петербурга. Кроме того, по решению КГИОПа город выкупит «Постоялый двор Ф. Н Слепушкина» на Славянской улице, который затем передадут музею «Невская застава».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о предложении, внесенном Комитетом имущественных отношений, проводить ярмарки на городских мероприятиях.