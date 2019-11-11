В Петербурге скончалась актриса Ольга Завьялова

Актриса родилась в 1966 году. Фото: pixabay.com

Актриса родилась в 1966 году. Фото: pixabay.com

Актриса театра и кино Ольга Завьялова ушла из жизни в возрасте 53 лет.

Трагическую новость сообщили в понедельник, 11 ноября, на официальной странице Лодейнопольского драматического театра-студии «Апрель», где в последние годы работала Завьялова. «Печальная, страшная новость… сегодня утром умерла Ольга Завьялова…Помним. Любим. Скорбим…», — подписали фотографию умершей актрисы в группе «Вконтакте».

Выпускница Санкт-Петербургского университета культуры и искусств, Завьялова получила известность после исполнения роли Жени Комельковой в кинокартине Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие…» по одноимённому произведению Бориса Васильева.

Предположительно, актриса долгое время боролась с тяжелым недугом.

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