Умер многократный чемпион по автоспорту Михаил Ухов

В среду, 6 ноября, умер легендарный российский гонщик Михаил Ухов. Трёхкратный чемпион по автоспорту ушел из жизни на 62-м году.

О печальном известии сообщили на официальном сайте автодрома Moscow Raceway. В пресс-службе трассы выразили слова скорби, а также написали, что Михаил Ухов помог многим воплотить мечту, увидеть настоящие гонки международного уровня, а также провести множество мероприятий.

Михаил Ухов стал чемпионом СССР по картингу в 1982 году. Он был одним из выдающихся деятелей в российском автоспорте. В 2012 году он занял пост спортивного директора первого российского автодрома международного уровня Moscow Raceway.

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