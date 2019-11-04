Умер известный российский музыкант и композитор Владлен Неплох

В воскресенье, 3 ноября, умер известный российский музыкант, педагог и композитор Владлен Неплох. Он скончался в возрасте 83 лет.

Несколько лет композитор был заведующим музыкальной частью театра им. В.Ф. Комиссаржевской в городе на Неве. Как сообщила пресс-служба театра, он работал там с 1985 года, а через 11 лет стал заведующим его музыкальной частью.

Коллеги отметили доброту, улыбчивость, талант и уникальную образованность Владлена Неплоха.

С 1988 года он работал преподавателем по классу бас-гитары в петербургской детской школе искусств имени М.Л. Ростроповича.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о кончине российского теннисиста Александра Волкова. Он умер на 53 году жизни.