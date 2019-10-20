Скончался российский теннисист Александр Волков

На 53 году жизни умер Александр Волков, российский теннисист, широкую известность он получил в 90-е.

Вице-президент российской Федерации тенниса Евгений Кафельников сообщил о смерти спортсмена на своей страничке в Twitter.

Одной из самых ярких побед Александра Волкова стал выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, который состоялся в 1993 году. Кроме того, в числе серьезных достижений спортсмена победа на Кубке Кремля в 1994 году, участие в финалах Кубка Дэвиса, Александр был в составе российской сборной в 1994 и 1995 годах. Также Александр Волков трижды побеждал в одиночном разряде на нескольких международных турнирах.

Спортивную карьеру теннисист закончил в 1998 году, с 2002 года он стал одним из тренеров российской теннисной сборной. Также он был тренером победителя Открытых чемпионатов США и Австралии Марата Сафина в 2007 году.