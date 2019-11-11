В Петербурге приставы пресекли попытку должницу из Китая сбежать

Женщина, проживающая в Петербурге, имела гражданство Китая и РФ. Она спланировала побег из России, имея не погашенные задолженности, однако судебным приставам удалось раскрыть её план.

42-летняя должница не оплачивала коммунальные услуги, а также произвела незаконную перепланировку помещения в квартире одного из домов по улице Маршала Говорова, переоборудовав помещение под спортивный зал, сообщили в пресс-службе УФССП по Петербургу и области.

Игнорирование уведомлений вынудило судебных приставов ограничить возможность женщины выезжать за рубеж, а также производить операции с собственной недвижимостью и банковским счетом. Кроме того, с нее взыскали исполнительский сбор. Должница оплатила счета, но не исполняла требования суда. Вместо этого женщина решила покинуть страну.

Однако сотрудник службы судебных приставов пресек неудавшийся побег, встретив должницу на борту автобуса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы смогли заселиться в собственную квартиру лишь с помощью приставов.