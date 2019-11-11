У Достоевской иномарка врезалась в маршрутку

Днем 11 ноября в Петербурге у станции метро «Достоевская» на перекрестке «5 углов» произошла авария. «Мазда» врезалась в маршрутку.

По фотографиям очевидцев с места ДТП видно, что корпус иномарки сильно поврежден.

«Мазда 6 красиво обойдя всех по встречной автобусной, выйдя на боевой курс через первый ряд, красиво подбила встречный ПАЗ», — сообщается в сообществе «ДТП И ЧП Санкт—Петербург».

Информации о состоянии водителя не предоставлена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Десантников и Ленинского проспекта произошла авария с участием маршрутки.