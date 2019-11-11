Беглов: к 2026 году все котельные Петербурга переведут на газ

В других районах Петербурга также ведут работу над переходом на газовое оборудование. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В других районах Петербурга также ведут работу над переходом на газовое оборудование. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов, в ходе рабочей поездки в Петродворцовый район, рассказал о планах перевести все котельные города на газ к 2026 году, что положительно скажется на экологии региона.

При условии перехода всех городских котельных на газ, будет ликвидировано множество угольных комплексов, складов угля и мазутных хозяйств. Подобное решение призвано улучшить экологическую обстановку в городе на Неве.

Об этом градоначальник рассказал во время посещения котельной в Петродворцовом районе, которая обеспечивает теплом 440 зданий в Петергофе и Ломоносове. Это предприятие уже не переведено на газовое оборудование и модернизация демонстрирует значительное улучшение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов прокомментировал планы повышения стоимости проезда в общественном транспорте.