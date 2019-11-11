Доцента Соколова доставили на допрос в следствие

В Петербурге вечером 11 ноября 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова доставили в следствие для предъявления обвинения и проведения допроса.

Соколову предъявили обвинение по ч. ст 105 УК РФ «Убийство». Об этом gazeta.spb.ru рассказал его адвокат Александр Почуев.

Решением Октябрьского районного суда Петербурга Олег Соколов заключен под стражу. Мера пресечения избрана до 8 января 2020 года.

Олега Соколова обвиняют в убийстве бывшей студентки. Он был задержан утром 9 ноября на набережной Мойки. Доцент упал в воду и получил переохлаждение. Из реки его, по версии следствия, достали вместе с рюкзаком. Внутри находились отрезанные женские руки и травматический пистолет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербургский государственный университет принял решение уволить Олега Соколова.