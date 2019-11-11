«Золотой Граммофон» в Петербурге вызвал бурю негодования у зрителей

Люди пожаловались на артистов, выступающих под фонограмму, а также на бесконечные разговоры ведущих.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Премия «Золотой Граммофон» неприятно удивила большинство зрителей: они ждали совсем другого. Так, людям не понравилось, что концерт длился всего два часа – большинство времени якобы проговорили ведущие, а остальную часть артисты пели под фонограмму. За такое шоу, считают очевидцы, 2,5 тысячи рублей – это слишком дорого. Также зрители отметили, что во время выступления Лободы вышла из строя звуковая аппарату и певице приходилось выкручиваться. Последней каплей стало то, что Николай Басков отсутствовал на премии – он рассказал, что всему виной стали задержки самолета.

Напоминаем, что награды также будут вручать в Москве 23 ноября. Минимальная стоимость билетов – 5 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что участник шоу «Голос» объяснил, почему не пожал руку Сюткину.