Стало известно о гибели мужчины под колесами автобуса на Звездной

Мужчина скончался на месте из-за серьезности полученных травм.

Все случилось сегодня вечером, 11 ноября. Обо всем рассказали сначала в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», а затем подробностями поделились в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на Звездной улице – ее участниками стали автобус и два пешехода. По предварительным данным, двое перебегали дорогу в неположенном месте. Мужчины в черных одеждах оказались слишком незаметными для водителя общественного транспорта, который совершил наезд на них.

В результате один нарушитель ПДД погиб на месте, а другой был госпитализирован в тяжелом состоянии. Автомобилисты также сообщали, что из-за инцидента движение в Московском районе было парализовано около трех часов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на пересечении Луначарского и Культуры сбили велосипедиста.