Пользователей Windows 10 ждут крупные обновления

Пользователей Windows 10 ждут крупные обновления
Фото: https://pixabay.com

Пока что непонятно, насколько это правда, но уже через пару часов тайное станет явным.

Уже завтра, 12 ноября, компания Microsoft готовится к выпуску обновления операционной системы под названием Windows 10 November 2019 Update. СМИ уверяют, что подписчики Microsoft Developer Network уже смогли оценить изменения. Уточняется, что разработчики хорошо поработали над исправлением ошибок, так что ожидается, что переноса релиза не будет.

По предварительным данным, пользователи, установившие обновление, смогут искать что-либо в OneDrive, а также разговаривать с голосовым помощником даже при заблокированном экране. Почти все новинки незначительны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до «десятки». Так, если кликнуть клавишей на значок «узнать больше» появляется веб-страница с описанием преимуществ Windows 10.

Windows 10 обновления
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Пользователей Windows 10 ждут крупные обновления
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