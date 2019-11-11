В Выборге нашли мужчину с простреленной головой

Рядом с телом лежали пистолет и патроны. Обстоятельства инцидента выясняются.

Обо всем стало известно сегодня, 11 ноября. Новостью поделились в правоохранительных органах. Тело пожилого мужчины нашли в квартире на Большой Черноземной улице еще в субботу. Пенсионер погиб от пулевого ранения в голову – рядом с телом нашли орудие убийства, «Наган», и семь патронов. Мужчина не дожил до своего 66-летия всего пару дней.

Пока непонятно, как именно все случилось. Оружие отправили на экспертизу, а полицейские выясняют детали инцидента. Они уверяют, что пенсионер не был судим, имел друзей и был довольно активным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тело убитой аспирантки СПбГУ обнаружили в Екатерингофке. Специалисты нашли туловище Анастасии Ещенко неподалеку от дома №4 по Гапсальской улице в Кировском районе Санкт-Петербурга.