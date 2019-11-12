Фадеев и его новые подопечные отправятся в кругосветку

Продюсер хочется, чтобы артисты писали альбомы в путешествии.

Об этом стало известно 11 ноября. Обо всем Максим Фадеев рассказал в своем Instagram-аккаунте. Продюсер написал, что всех новых артистов музыкального центра Malfa он собирается отправить в кругосветное путешествие. Путешествие будет длиться 111 дней – за это время творцы должны написать стоящие песни и альбомы. Фадеев отметил, что все хотят к океану.

Продюсер пока не разглашается даты поездки, они станут известны позже. Поклонники смогут следить за путешествием благодаря прямым трансляциям.

Напоминаем, что Макс Фадеев расторг контракты со всеми своими артистами, отдав им права на репертуар. Сейчас он хочется заниматься максимум двумя проектами в год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друг Фадеева назвал виноватых в его сердечном приступе. Жорин почти уверен, что во всем виноваты Наргиз и Майами, которые довели продюсера