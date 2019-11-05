Друг Фадеева назвал виноватых в его сердечном приступе

Он боится, что продюсер может умереть из-за проблем со здоровьем.

Адвокат Сергей Жорин, который общается с артистом Максимом Фадеевым, рассказал о его самочувствии в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Он заявил, что продюсер действительно пережил сердечный приступ и это пугает. Жорин почти уверен, что во всем виноваты Наргиз и Майами, которые довели продюсера. Первая сотрудничала с Фадеевым, а затем раздула конфликт на всю страну, а второй снимает разоблачающие ролики, а потом извиняется. Их поведение адвокат назвал странным.

«Прежде чем оскорблять талантливого, творческого человека, у которого больное сердце, надо подумать о последствиях», — сказал Сергей Жорин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Фадеев упрекнул Наргиз в отсутствии ума. Продюсер хотел бы, чтобы артистка извинилась перед ним после громкого скандала на всю страну. Больше всего Фадеева задело то, что конфликт разразился тогда, когда он был наиболее уязвим из-за состояния здоровья.