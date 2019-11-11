Трое мужчин среди ночи пытались украсть девушку на Петроградке

Трое мужчин среди ночи пытались украсть девушку на Петроградке
Полицейские разыскивают злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербуржцы позвонили в полицию и заявили о происходящем беспределе.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. Трое мужчин неславянской внешности пытались украсть девушку недалеко от Центральной районной библиотеки имени Пушкина на Петроградской стороне. Об этом свидетели тут же заявили в полицию. Они рассказали, что злоумышленники силой пытались посадить петербурженку в машину, но она сопротивлялась, сообщают Невские Новости.

Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Песочном вор-рецидивист украл несколько велосипедов. Мужчину задержали в поселке Песочный, при нем были украденные газонокосилка и три велосипеда, на одном из которых висел перерезанный трос от замка.

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