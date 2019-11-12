Пивные напитки в России могут стать более крепкими

В России предлагают снять ограничение на крепость пивных напитков. Фото: pixabay

В России предлагают снять ограничение на крепость пивных напитков. Фото: pixabay

Российские производители пивных напитков предлагают внести ряд изменений в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» для того, чтобы варить продукцию крепостью выше семи градусов.

Как сообщат «Известия», ссылаясь на данные Росалкогольрегулирования, многие крепкие сорта крафтового пива зарубежного производства не попадают на прилавки российских магазинов. Это происходит из-за ограничения предельного содержания этанола в пивном напитке.

По словам экспертов, такое ограничение создает неравные условия для российских производителей в рамках ВТО, а также является торговым барьером для импорта. В Минфине уже ранее поднимали этот вопрос на обсуждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России ввели штрафы за производство порошкового алкоголя. Президент подписал соответствующий закон. Максимальный штраф – полмиллиона рублей.