В России ввели штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент подписал соответствующий закон. Максимальный штраф – полмиллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 4 ноября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь лица, производящие порошковый алкоголь, будут нести административную ответственность. Граждане будут платить от пяти до 20 тысяч рублей, должностные лица – максимум 50, а юридические лица – до полумиллиона рублей. При этом всю продукцию будет конфисковаться и уничтожать.

Напоминаем, что порошкообразная спиртосодержащая продукция может быть опасна для здоровья, поэтому ограничения ввести было необходимо, считает кабмин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России с 1 ноября введены новые штрафы для водителей. С ноября водителей частных автобусов и грузовиков обязали платить штрафы за проезд без тахографов, а также их блокировку. Нововведения коснутся также владельцев пассажирских автомобилей, в которых предусмотрено 8 и более мест, а также грузовиков, масса которых превышает 3,5 тонны.