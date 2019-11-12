На Арсенальной набережной столкнулись Mazda и Daewoo Nexia

Утром 12 ноября на Арсенальной набережной в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, Mazda и Daewoo Nexia не поделили проезд и замерли на проезжей части.

«На Арсенальной набережной разложились Мазда и Нексия», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте» и опубликовали видео с места происшествия.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга, на перекрестке проспекта Сизова с улицей Парашютной произошло дорожное происшествие, участниками которого стали каршеринговое авто и легковушка.