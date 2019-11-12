Социологи рассказали, чего боятся россияне

Люди предпенсионного возраста опасаются потери источника доходов и статуса в социуме. Фото: pixabay

Люди предпенсионного возраста опасаются потери источника доходов и статуса в социуме. Фото: pixabay

Большинство жителей России (68%) сильнее всего боятся роста социальной несправедливости в стране, согласно данным опроса ВЦИОМ. В опросе участвовали 1800 совершеннолетних россиян.

Как сообщает РБК, также значительная часть опрошенных (63%) боится снижения заработной платы, а 58% респондентов заявили о страхе в отказе в бесплатной медпомощи. Такое же число опрошенных переживает из-за роста цен в магазинах.

Как выяснили социологи, специфические страхи, характерные для определенной группы возраста, возникают у молодежи в возрасте до 25 лет, а также у «предпенсионеров». Так, молодое население страны боится беспредела власти, преступности и войны, а люди предпенсионного возраста опасаются потери источника доходов и статуса в социуме.

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