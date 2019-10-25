В России названы самые востребованные в будущем профессии

Перечень востребованных в ближайшем будущем профессий опубликовал Всероссийский научно-исследовательский институт труда.

Эксперты считают, что в ближайшем будущем в России наиболее актуальными будут профессии, относящиеся к массовому сектору. Например, сюда можно отнести педагогов, поваров, бухгалтеров, электрогазосварщиков, электромехаников по лифтам, машинистов насосных установок, кондитеров, барменов, официантов и так далее, сообщает RT.

Также среди востребованных останутся дефицитные профессии, среди которых, к примеру, инженер-химик или специалист по адаптивной физкультуре. Также спросом будут пользоваться сотрудники, выполняющие самые важные функции на различных предприятиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы самые скучные профессии по мнению россиян.