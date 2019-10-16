Названы самые скучные профессии по мнению россиян

Названы самые скучные профессии по мнению россиян
Офисную работу включили в список скучных профессий. Фото: pixabay

Большинство жителей России назвали профессии охранника и бухгалтера самыми скучными в рамках опроса.

Опрос сервиса по поиску работы Superjob показал, что должность охранника возглавила рейтинг самых скучных профессий в России. За эту профессию высказались 13% опрошенных. Вторую строчку заняла должность бухгалтера с 9%. Еще 8% опрошенных отметили, что скучной может быть любая профессия в случае, если она не нравится работнику.

По 4% голосов набрали профессии сторожа и уборщика. Следом идет любая должность в офисе и должность библиотекаря с 3%.

Также в список вошли профессии вахтер, водителя, грузчика, менеджера, программиста и депутата.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в России предложили узаконить профессию «домохозяйка». Запись о профессии предложили заносить в трудовую книжку, а также начислять трудовой стаж.

опрос профессия работа скучная профессия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фестиваль тюльпанов на Елагином острове стал одним из десятки лучших в мире
Названы самые скучные профессии по мнению россиян
Названо количество сексуальных партнеров у россиян до брака
Петербургские депутаты утвердили бюджет города в третьем чтении
Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу на Светлановском
Петербуржцам заведут электронные медицинские кабинеты
Компания из Ленобласти задолжала своим работникам почти 2 млн рублей
Перевернувшая фура на съезде с КАД на Московское шоссе спровоцировала пробку