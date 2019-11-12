Мать вступилась за доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве аспирантки

Мать доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, считает, что ее сына нельзя лишать свободы.

«Его не надо сажать в тюрьму, не надо казнить. Не дай ему работать — он умрёт сразу. Он не выдержит, не сможет без этого жить», — заявила мать доцента СПБГУ Людмила Соколова, сообщает РЕН ТВ.

Она также отметила, что новая возлюбленная ее сына аспирантка Анастасия Ещенко была против того, чтобы Соколов общался с двумя детьми от прошлого брака.

Накануне суд арестовал доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокаты просили суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

Напомним, 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Полиция считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки.

В квартире преподавателя нашли части тела и окровавленную пилу. Водолазы также обыскивали петербургские реки, чтобы найти другие останки убитой. Туловище аспирантки в понедельник обнаружили в пакете у реки Екатерингофки, куда его предположительно вынесло течением.

По словам подозреваемого, причиной для конфликта послужили его планы провести выходные с детьми от другой женщины, из-за чего аспирантка «пришла в бешенство».

Соколов также намекнул, что аспирантка якобы угрожала ему ножом.

Показания Соколова расходятся с тем, что ранее говорил брат убитой Сергей Ещенко. По его словам, незадолго до исчезновения сестры он разговаривал с ней и она сообщила ему о ссоре на почве ревности со стороны доцента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подозреваемого в убийстве доцента Соколова арестовали до января.