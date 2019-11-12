В Китае мужчина ворвался в детский сад и облил щелочью более 50 детей

В Китае пострадали 51 ребенок и три сотрудника детского сада в результате нападения неизвестного мужчины с едким веществом. Двое человек находятся в тяжелом состоянии под присмотром врачей.

Как сообщает ТАСС, все произошло 11 ноября в одном из дошкольных учреждений в городе Кайюане, в китайской провинции Юньнань. По данным правоохранителей, мужчина пробрался в детский сад и распылил там каустическую соду (гидроксид натрия) — самую распространенную щелочь.

Местная полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Им оказался 23-летний молодой человек. Возможно он сделал это «из мести обществу».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре.