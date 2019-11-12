Женщину в Петербурге заперли в квартире и избивали несколько часов

У женщины отобрали ключи от квартиры и телефон. Фото: pixabay.com

У женщины отобрали ключи от квартиры и телефон. Фото: pixabay.com

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит дело о незаконном лишении свободы. Женщину насильно заперли в квартире и избивали.

Обвиняемым по делу проходит сожитель потерпевшей, сообщает прокуратура Петербурга. Мужчина, по версии следствия, в сентябре 2019 года решил удержать женщину в квартире. Будучи пьяным, он запер входную дверь и забрал у сожительницы телефон и ключи.

В неволе женщина находилась около двух часов. Все это время мужчина насильно удерживал её в квартире и подвергал неоднократному избиению. Так продолжалось до тех пор, пока свидетели с улицы не вызвали полицию.

Обвинительное заключение утверждено. Дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве неизвестный мужчина четыре дня удерживал 13-летнюю школьницу в квартире. Девочка подвергалась избиению и насилию.