В Петербурге полиция ищет лже-продавщицу меда, которая обокрала пенсионерку

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают злоумышленницу, которая похитила у пенсионерки деньги и документы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 81-летняя жительница дома № 4 по улице Танкиста Хрустицкого и рассказала о том, что неизвестная женщина под предлогом продажи меда проникла в ее квартиру.

По словам потерпевшей, злоумышленница похитила шкатулку, в которой находились 21 тысяча рублей и документы. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга пенсионерка передала деньги злоумышленнику под предлогом операции сыну. В отдел полиции обратилась 84-летняя жительница. Со слов заявительницы, неизвестный позвонил на домашний телефон и обманным путем завладел ее деньгами.