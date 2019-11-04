Пенсионерка отдала мошеннику более 100 тысяч на операцию сына

В Невском районе Петербурга пенсионерка передала деньги злоумышленнику под предлогом операции сыну.

В отдел полиции обратилась 84-летняя жительница. Со слов заявительницы, неизвестный позвонил на домашний телефон и обманным путем завладел ее деньгами. Злоупотребив доверием пенсионерки, он получил 80 тыс. рублей, 400 долларов, а также 650 евро.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, по факте произошедшего проводится проверка. Сотрудники правопорядка приняли меры к розыску злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые оставили жителя Усть-Ижоры без часов за 300 тысяч рублей. Они также похитили оружие из сейфа.