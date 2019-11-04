Пенсионерка отдала мошеннику более 100 тысяч на операцию сына

Пенсионерка отдала мошеннику более 100 тысяч на операцию сына
Пенсионерка передала деньги под предлогом операции сыну. Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга пенсионерка передала деньги злоумышленнику под предлогом операции сыну.

В отдел полиции обратилась 84-летняя жительница. Со слов заявительницы, неизвестный позвонил на домашний телефон и обманным путем завладел ее деньгами. Злоупотребив доверием пенсионерки, он получил 80 тыс. рублей, 400 долларов, а также 650 евро.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, по факте произошедшего проводится проверка. Сотрудники правопорядка приняли меры к розыску злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые оставили жителя Усть-Ижоры без часов за 300 тысяч рублей. Они также похитили оружие из сейфа.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти мошенник пенсионерка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые выявили связь между ночниками и смертельными заболеваниями
Пенсионерка отдала мошеннику более 100 тысяч на операцию сына
Неизвестные вынесли из частного дома в Усть-Ижоре оружие и часы за 300 тысяч
Перед Новым Годом «Роскосмос» отправит на орбиту стеклянный шар
Неправильная парковка привела к поножовщине в Невском районе
Пенсионер недосчитался 10 тысяч после визита торговцев в Тихвине
Сотрудник магазина автозапчастей в Петербурге заявил о краже из кассы
Неизвестный вынес из квартиры «ювелирку» и 100 евро на Софьи ...