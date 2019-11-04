Неизвестные вынесли из частного дома в Усть-Ижоре оружие и часы за 300 тысяч

Неизвестные вышли из частного дома в Усть-Ижоре с оружием и дорогостоящими часами. Постройка расположена на улице Полевой.

В воскресенье, 3 ноября, к сотрудникам полиции обратился 40-летний мужчина. С его слов, неизвестные проникли в кабинет на первом этаже и похитили из металлического сейфа оружие. Он также добавил, что со стола пропали наручные часы TAG Heuer стоимостью 300 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который устроил поножовщину из-за неправильной парковки водителя. После конфликта он скрылся с места происшествия.