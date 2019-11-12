Эво Моралес улетел в Мексику после своей отставки

Подавший в отставку президент Боливии вылетел в Мексику. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter. Он отметил, что жизнь и здоровье Моралеса вне опасности.

Мексика предоставила ему политическое убежище.

В боливийской столице Ла-Пасе продолжаются беспорядки, только если раньше протестовала оппозиция, то теперь это сторонники Моралеса.

Моралес заявил, что намерен «скоро вернуться с еще большей силой и энергией».

Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября, после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста. К политическому кризису в Боливии привели итоги выборов, на которых Моралес объявил о своей победе. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях. После ухода главы государства власть в стране перешла ко второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Боливии Эво Моралес покинул свой пост.