Президент Боливии Эво Моралес покинул свой пост

Президент Боливии Эво Моралес покинул свой пост
Экс-президент Боливии Эво Моралес. Фото: kremlin.ru

Глава страны объявил об отставке. Он надеется, что беспорядки прекратятся.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем рассказал президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции, которую транслировал RT. Политик заявил, что сторонники проигравших партий развязали в стране насилие и агрессию. Главе государства больно на это смотреть, и он решил покинуть пост. Таким образом Эво Моралес хочется приостановить беспорядки. Вслед за ним об отставке объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

Напоминаем, что Эво Моралес приезжал в Россию и встречался с президентом Владимиром Путиным. Он называл политика своим братом, а Россию – братской страной Боливии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы регионы России, недовольные своими губернаторами и президентом. Больше всего возмущений можно услышать от жителей Хабаровского края и Архангельской области.

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