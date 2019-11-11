Президент Боливии Эво Моралес покинул свой пост

Глава страны объявил об отставке. Он надеется, что беспорядки прекратятся.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем рассказал президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции, которую транслировал RT. Политик заявил, что сторонники проигравших партий развязали в стране насилие и агрессию. Главе государства больно на это смотреть, и он решил покинуть пост. Таким образом Эво Моралес хочется приостановить беспорядки. Вслед за ним об отставке объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

Напоминаем, что Эво Моралес приезжал в Россию и встречался с президентом Владимиром Путиным. Он называл политика своим братом, а Россию – братской страной Боливии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы регионы России, недовольные своими губернаторами и президентом. Больше всего возмущений можно услышать от жителей Хабаровского края и Архангельской области.