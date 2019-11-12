В Киеве заявили о готовности к отмене антироссийских санкций

Власти Украины готовятся к возможной отмене санкций против России, заявил украинский премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Как сообщает РБК, ссылаясь на слова украинского спикера, если Киев все-таки отменит антироссийские санкции, что «лавина «зрады» сойдет однозначно». На сегодняшний день власти Украины готовы принять любое развитие событий.

Дипломаты на Украине считают, что главной задачей при этом является не дать снять ограничения без достижения результатов по Минским договоренностям. Кулеба также отметил, что Украина собирается получить максимальную компенсацию «в любой форме».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ряд европейских стран продлили санкции против России.