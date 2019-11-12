В Киеве заявили о готовности к отмене антироссийских санкций

В Киеве заявили о готовности к отмене антироссийских санкций
Украина может отменить антироссийские санкции. Фото: pixabay

Власти Украины готовятся к возможной отмене санкций против России, заявил украинский премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Как сообщает РБК, ссылаясь на слова украинского спикера, если Киев все-таки отменит антироссийские санкции, что «лавина «зрады» сойдет однозначно». На сегодняшний день власти Украины готовы принять любое развитие событий.

Дипломаты на Украине считают, что главной задачей при этом является не дать снять ограничения без достижения результатов по Минским договоренностям. Кулеба также отметил, что Украина собирается получить максимальную компенсацию «в любой форме».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ряд европейских стран продлили санкции против России.

политика россия санкции украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в жестоком избиении ребенка
Ксения Собчак стала похожа на Юлию Барановскую после преображения
Конституционный суд разрешил изымать имущество у друзей взяточников
Представитель вдовы Муслима Магомаева прокомментировал ее госпитализацию
Петербурженка не досчиталась икон, когда приехала на дачу под Кингисеппом
В Киеве заявили о готовности к отмене антироссийских санкций
Пенсионерку сбили на пешеходном переходе на Ленинградском шоссе
В Петербурге с каршеринга сняли колеса на Гранитной улице