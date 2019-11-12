В Пушкине Opel поторопился с поворотом и чуть не снес светофор

На перекрестке Конюшенной улицы и Октябрьского бульвара в Пушкине произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

«Пушкин, перекрёсток Конюшенной и Октябрьского бульвара. Автоледи на красном Опеле поторопилась с поворотом налево», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Сзади в нее врезалась другая иномарка, у которой от удара оказались разбиты передний бампер и капот. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария с участием каршеринга и иномарки произошла на Светлановском проспекте в Калининском районе Петербурга. Находящиеся в каршеринге люди выпрыгнули из авто, позволив ему врезаться в Skoda и скрылись от правоохранителей.